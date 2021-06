"C'est compliqué parce que moi, par exemple, on sait que les avions, ça pollue énormément, etc. Mais j'ai jamais voyagé. Enfin, j'ai jamais pris l'avion. Et j'aimerais avoir cette chance que les gens ont eu avant." L'enseignante Camille Tassel a échangé avec des lycéens sur le rapport à la nature, le respect qu'on lui octroie ou non. La respecter, est-ce se respecter soi-même ?

Selon Isshaka, faire un choix sera nécessaire : préserver notre planète ou continuer de se développer encore plus. "Et du coup, ça entraîne un peu une remise en question de se dire est-ce que finalement, on ne serait pas assez développé pour pouvoir maintenant se concentrer sur la planète ?", ajoute-t-il. Camille Tassel fait alors référence au principe de responsabilité théorisé par Hans Jonas et son livre du même nom selon lequel on serait responsable de la nature comme on l'est des animaux et de soi-même comme "animal social".