"On souhaite pouvoir [rouvrir les terrasses des bars et des restaurants] dans un mois", affirme la ministre Élisabeth Borne, ministre du Travail, sur France Inter, au lendemain des propos d'Emmanuel Macron, dimanche 18 avril. Le chef de l'État, invité de la chaîne américaine CBS, a précisé que les restrictions en vigueur depuis fin octobre à cause de l'épidémie de Covid-19, seraient levées progressivement "début mai".

Élisabeth Borne évoque plutôt la "mi-mai" concernant les terrasses. "Cela fait plusieurs semaines que l'on a des concertations avec les professionnels concernés. Nous n'avons pas de calendrier [précis] puisque le travail se poursuit avec eux", a indiqué la ministre. "On va tenir compte évidemment de l'évolution de l'épidémie".

Les aides vont être maintenues dans un premier temps

Élisabeth Borne a également garanti la mise en place d'un accompagnement des restaurateurs, commerçants et des salariés dans cette reprise. "On ne veut pas retirer des aides trop tôt, mettre en difficulté les entreprises, et du coup avoir des licenciements", souligne la ministre qui assure qu'une réunion de concertation entre syndicats et patronat se tiendra jeudi 22 avril, en compagnie de Bruno Le Maire. "Il faut qu'on discute maintenant avec les partenaires sociaux de la façon dont ces règles, ces aides vont pouvoir évoluer, en étant évidemment très prudents quand on a des salariés qui sont quelque part payés par l'État depuis des mois."

La ministre annonce également que les droits aux allocations des demandeurs d'emploi qui sont arrivés en fin de droit vont "à nouveau" être prolongés "jusqu'à la fin mai". "700 000 demandeurs d'emploi" vont bénéficier de cette mesure, a précisé Élisabeth Borne, ce qui représente "2,5 milliards d'euros".

Pas question de revenir sur le libre choix des congés payés

Enfi,n la ministre a annoncé qu'un dispositif exceptionnel et temporaire lié à la crise du Covid permettra aux salariés de prendre des congés avant la reprise d'activité de leur entreprise. "On comprend bien que les restaurateurs, dont les salariés sont pour beaucoup en activité partielle depuis des mois, ne prennent pas leurs congés, au moment où le restaurant va ouvrir", a expliqué Élisabeth Borne, qui précise que cela dépendra de la situation des entreprises.

Elle a par ailleurs assuré qu'il n'était "pas question de revenir sur la liberté du salarié de choisir ses dates de congés". La ministre avait évoqué, lundi 12 avril, la possibilité aux employeurs d'imposer à leurs salariés huit jours de congés ou de repos contre six aujourd'hui. Un assouplissement du Code du travail sur le sujet "ne peut se faire qu'avec l'accord des représentants des salariés", a précisé Élisabeth Borne.