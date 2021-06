Rencontre avec Jo, isolé au bord d'une des plus belles plages de Corse depuis plus de 10 ans

Il vit seul au bord d'une des plus belles plages de Corse depuis plus de 10 ans, loin du "monde des fous" dans lequel il retourne seulement quelques jours par an. C'est Jo, 77 ans. Voici à quoi ressemble son quotidien.

Pendant ce temps-là, aux portes du désert des agriates dans le maquis corse, Jo vit là où plus personne n'habite, à quelques 30 minutes de bateau de la première ville. Il a 77 ans et voilà à quoi ressemble la vie qu'il mène depuis plus de 10 ans. "Souvent les gens me disent : "Mais comment tu fais l'hiver ? La solitude, elle te pèse pas trop ?" Je dis : "Tu rigoles ou quoi ? La solitude, elle me pèse pas du tout." Pas du tout, pas du tout. Je me régale", témoigne-t-il.

"Il faut avoir un peu cette facilité de s'émerveiller devant les choses"

Jo se nourrit de sa propre pêche, de ses propres légumes, fait son propre vin et ne retourne en ville que quelques fois dans l'année pour Noël et le Nouvel an. "Bon, j'aime la fête, je suis pas un sauvage, bien loin de là, hein", lance-t-il. Pour Jo, la vie qu'il mène n'est pas celle d'un ermite mais d'un amoureux de la tranquillité, loin "de ce monde de dingue". "Mais n'empêche que quand même, un ermite, il a pas les réseaux sociaux comme j'ai, je veux dire : j'ai CanalSat, tu vois !", sourit-il.