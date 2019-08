VIDEO. Quatre astuces pour un pique-nique zéro déchet

Acheter sans emballage

C'est le premier réflexe à avoir. Pour cela, il est nécessaire d'éviter les supermarchés et de se diriger vers des magasins qui font de la vente en vrac. "On n'y pense pas forcément mais ils vendent aussi des gâteaux apéritifs ou des boissons", justifie Maël Coutand, président de La Maison du Zéro Déchet. Par exemple, il est possible de se rendre dans un de ces magasins avec une bouteille en verre vide afin de récupérer du vin. "Certaines marques de bières proposent aussi des emballages consignés", précise Maël Coutand.

Éviter les plats préparés

Faire soi-même la cuisine permet de réduire les emballages inutiles. "On peut trouver des recettes très faciles de choses à faire au four mais aussi des salades de pâtes ou des sandwiches", conseille le président de La Maison du Zéro Déchet.

Remplacer les contenants jetables

"On va chercher à éviter tout ce qui est films étirables, papier d'aluminium ou même sacs plastique", explique Maël Coutand. Pour ce faire, il suffit d'utilisier des tupperwares ou des bocaux. Il existe aussi d'autres astuces moins encombrantes comme des tissus réutilisables.

Recourir à la vaisselle réutilisable

"Vous pouvez rapporter votre propre vaisselle de chez vous", préconise Maël. Pour la boisson, prendre des gobelets réutilisables.