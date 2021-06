Vous prévoyez d'aller vous défouler dans votre salle de sport préférée ? Dans les années 1960, les Français en étaient déjà friands. Et ils les découvraient à la télévision. On parlait alors de centres de culture physique et d'instituts d'esthétique corporelle "pour chasser la cellulite".

On pouvait donc y trouver une "machine à galber les jambes", "la machine à affermir la poitrine", "la machine à affiner les mollets et les cuisses". On pouvait également se détendre dans des saunas et s'inscrire à des cours de yoga. À cette époque, 350 centres de ce type fonctionnaient dans le monde.