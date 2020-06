VIDEO. Le bus 142 enlevé de sa forêt d\'Alaska par un hélicoptère

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On connaît principalement ce bus grâce au film "Into the Wild". Il vient d'être retiré de la forêt où il se trouvait, en Alaska. "Après avoir étudié la question de près, fait de la sécurité publique une priorité et envisagé diverses alternatives, nous avons décidé qu'il était préférable d'enlever l'autobus de son emplacement sur le Stampede Trail", a expliqué Corri Feige, le commissaire du département des ressources naturelles d'Alaska.

Une histoire riche

En 1961, alors qu'une route était en construction dans cette région isolée, ce bus a d'abord été utilisé pour héberger des ouvriers. Mais à la fin des travaux, il fut laissé sur place. En 1992, le jeune aventurier Christopher McCandless y a vécu reculé pendant près de quatre mois avant d'y trouver la mort, probablement empoisonné par une plante. Son histoire a inspiré un livre publié en 1996, et le film du même nom sorti en 2007.

Un lieu difficile d'accès

Connu comme le bus 142, cette épave est devenue une destination mythique pour de nombreux touristes lesquels avaient néanmoins tendance à sous-estimer la difficulté pour s'y rendre. Rien qu'entre 2009 et 2017, 15 opérations de recherches et de sauvetage ont dû être menées et deux personnes voulant atteindre le bus se sont noyées.