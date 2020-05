VIDEO. La colline de Kochia, l\'un des plus beaux parcs au Japon

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Du vert au rouge en l'espace d'une saison... Chaque automne, ces 32 000 cyprès d'été virent au rouge vif, transformant cette colline en endroit féérique. La colline de Kochia se trouve au Japon, à deux heures de Tokyo. Elle est située au milieu du parc côtier d'Hitachi. Avant d'accueillir cette multitude de parterres fleuris, cette zone abritait un aéroport militaire puis un champ de tir et de bombardements pour l'US Air Force. Mais à la suite d'incidents répétés, dont certains ont causé des morts, la population locale a protesté pour que ces terres soient rendues au gouvernement japonais et qu'elles soient transformées en parc comme symbole de la paix.

Un ballet de floraisons

Aujourd'hui, le lieu attire de nombreux visiteurs qui viennent se balader ou faire du vélo au milieu des huit hectares de prairie, profiter des aires de jeu et du petit parc d'attraction et admirer le ballet des floraisons qui s'enchaînent les unes après les autres. Chaque printemps, un million de jonquilles tapissent d'abord les collines de jaune et de blanc, suivies de 260 000 tulipes multicolores puis 5,3 millions de némophiles bleues. Ce parc situé entre terre et mer abrite aussi des zones sauvages constituées de forêts, de dunes et d'étangs servant de refuge à de nombreuses espèces animales.