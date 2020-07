VIDEO. Joël de Rosnay et le surf… une grande histoire d\'amour depuis 1957

Joël de Rosnay est le pionner du surf français. C'est lui qui a introduit le "surfing" à Biarritz en 1957. "Moi j'ai 83 ans mais dans ma tête, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai la cinquantaine. Je ne sens pas mon âge, je me sens en forme, je me sens physiquement comme un mec de 50 ans, 60 ans, finalement, 20 ans de moins, non, 30 ans de moins, mais c'est une question de psychologie et de préparation", explique Joël de Rosnay.

Une philosophie de vie

En 1960, il organise la première compétition officielle en Europe. Aussi, il participe aux premiers championnats du monde en 1965 au Pérou, en 1964 en Australie. Plus connu comme scientifique, informaticien et philosophe, Joël de Rosnay n'a jamais abandonné ce sport. Il en a même fait une philosophie de vie. "Il faut s'adapter à la fluidité, il faut glisser, il faut trouver la bonne vitesse, le bon chemin. Et je pense que cette notion de glisse dans la vie, elle est aussi utile. Glisser dans la vie, c'est ne pas se heurter à des obstacles, s'obséder avec des obstacles qu'on ne peut pas franchir, c'est glisser, c'est faire le détour."

Joël de Rosnay envisage de raccrocher la planche à 95 ans… Pas avant.