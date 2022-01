BRUT

Nous sommes dans les Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d'Azur), à côté de Briançon. Jeff est guide de haute montagne et nous a proposé de le suivre sur une cascade de glace. Il est notamment accompagné de Pierrot Boucher, lui aussi guide de haute montagne. "Ça fait 30 ans qu'il fait de la glace, il a grimpé des cascades extrêmes, il a une expérience, une analyse de la glace qui est juste ouf", raconte-t-il. Cette passion que Jeff a pour la glace lui a été transmise par un ami et partenaire grimpeur. "C'était un très fort glaciériste à l'époque, et à chaque sortie en falaise, il me racontait ses voyages, il me racontait ses ascensions en glace et il mettait tellement d'engouement, tellement de passion", se souvient-il.

Aimer "être sur le fil"

Jeff décide finalement de se lancer dans l'escalade sur glace après le décès de son ami pendant une course en tant que guide de haute montagne. Il commence en tant que débutant par des petites cascades allant de cinq à dix mètres, muni d'un matériel assez rudimentaire. Depuis, le sportif ne conçoit pas de passer un hiver sans sortir ses piolets. Il confie même aimer dépasser ses limites, "être sur le fil". Lorsqu'il est sur une voie, Jeff cherche toujours un point d'accroche solide avant de pouvoir se déplacer n'importe où. "Ce vertige, cette appréhension du vide qu'ont beaucoup de gens, nous, c'est quelque chose qu'on a appris à dominer", confie-t-il.

Un rapport d'humilité face à la montagne

Enfant, dans les années 1980, Jeff partait non loin de la vallée de Chamonix. "On marchait cinq minutes, dix minutes et on se retrouvait sur le bas du glacier, on chaussait les crampons et on attaquait notre séance", se souvient-il. Aujourd'hui, force est de constater que c'est un endroit où la glace a totalement disparu. "J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'humilité face à la montagne, face à la glace."