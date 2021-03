VIDEO. Il fait des meubles avec des résidus de bière

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Franck est capable de transformer une bière en tabouret. "Ça, c'est la drêche de brasserie qui est donc issue du brassage de la bière. Et nous, en tant qu'ébénistes, on va pouvoir le transformer et le revaloriser en différents produits", explique-t-il. Après la fin de ses études en 2018, Franck a eu cette idée : transformer les drêches de bière en meubles. Les drêches sont les résidus des céréales utilisées pour fabriquer de la bière. Après trois ans de recherche et de développement, il vient donc de lancer les premières commandes de son invention.

"Le terme "jeter", j'aimerais ne plus jamais avoir à en entendre parler"

Son mobilier est fabriqué à partir de ces drêches, à hauteur de 98 %. La plupart du temps, ces drêches sont utilisées pour nourrir des animaux comme les bovins ou elles sont jetées. Pour fabriquer ses meubles, Franck en récupère gratuitement dans une brasserie partenaire, à Saint-Geniez-d'Olt dans l'Aveyron. Puis, il les fait sécher par une entreprise avant de les transformer. Un tabouret correspond à six litres de bière brassée, soit deux kilos de matière revalorisée.