VIDEO. \"Friendly Spider\", le programme pour en finir avec la peur des araignées

Vous avez une peur bleue des araignées ? Le zoo de Londres a peut-être la solution pour vous aider à l'affronter. Pour réconcilier les arachnophobes avec les araignées, il propose un programme bien particulier. La peur des araignées est la phobie la plus répandue à travers le monde mais le programme "Friendly Spider" a pour objectif de faire découvrir au public une créature souvent méconnue.

Le concept : un cours pour familiariser les phobiques avec les araignées et leur mode de vie. "Les gens sont souvent terrifiés par les araignées mais il n'y a pas vraiment de raison à cela. Certains d'entre eux vivent avec cette phobie depuis plus de 30 ans. C'est à la fois sérieux et ridicule (…) Les gens peuvent se blesser et blesser les autres autour", explique Dave Clarke, responsable du cours "Friendly Spider".

Un programme efficace

Pourtant, moins de 1 % des araignées sont venimeuses pour l’homme et parmi ces espèces, une poignée seulement comporte un réel danger.

À l'issue du cours, 98 % des personnes seraient capables de tenir une araignée dans leurs mains. Et depuis la création du programme en 1993, le zoo affirme avoir guéri pas moins de 5000 arachnophobes.