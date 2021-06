Elle récupère les desserts invendus et les distribue aux plus démunis

"Pourquoi les gens qui sont dans le besoin, ils auraient pas le droit d'avoir de la douceur ?" À Paris, Solange récupère les invendus de boulangeries et de pâtisseries pour les redistribuer aux plus démunis. Maman d'une pâtissière aujourd'hui décédée, elle a choisi de lui rendre hommage de cette manière. "Elle supportait pas le gaspillage alimentaire, j'ai remué un peu tout ça (...) et j'ai créé "Pâtisseries Solidaires"", raconte Solange.

En distribuant ces desserts, Solange veut aussi donner de la "douceur" aux sans-abri. "Pour eux, c'est une notion de fête un dessert", estime-t-elle.