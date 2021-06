Ancien candidat de Top Chef et Tiktokeur depuis cet été, Diego Alary vient d'ouvrir son restaurant au Wanderlust. Il revient sur son parcours. Tout commence à l'été 2020, quand Diego Alary devient chef de cuisine pour Pharrell Williams et Jean Imbert, à Saint-Tropez. Sous les conseils d'un ami de Jean Imbert, il se lance sur le réseau social TikTok pour y partager ses recettes. "Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je poste la vidéo et au bout d'un jour et demi, la vidéo perce. Elle fait un million de vues en quelques heures", se souvient-il.

Du virtuel au réel

Aujourd'hui, à 24 ans, il ouvre son restaurant où il propose ses recettes qu'il avait partagées sur TikTok. Il revisite notamment des patates bravas servies avec des condiments. Dans sa cuisine, le jeune chef aime s'inspirer de sa mère et de ses amis et il affectionne particulièrement les épices et les couleurs. Mais le défi pour Diego, ce fut surtout de se détacher du virtuel et de se confronter aux aléas du réel. "Faire à manger sur TikTok, ce n'est pas la même chose que faire à manger pour 500 couverts", sourit-il.