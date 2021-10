BRUT

C'est pendant des vacances au Mexique qu'il a eu le déclic. Une tempête a recouvert de déchets plastiques 44 kilomètres d'une plage paradisiaque où il se trouvait. "J'avais pas de mots pour l'expliquer à mes enfants, je voyais qu'il y avait plein de choses qu'on utilisait au restaurant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait changer", explique Mauro Colagreco, chef du restaurant Mirazur.

Un changement radical

De retour de ses vacances, Mauro a donc demandé à toutes ses équipes de retirer le plastique du restaurant. Tous les contenants de mise en place sont désormais en inox et les couvercles ont remplacé le film plastique. "En 2018, on a consommé 10 000 kilomètres de film plastique. D'un jour à l'autre, j'ai décidé de juste enfermer dans un placard à clé tout le rouleau de film. Et de consommer six rouleaux par semaine, on est passés à consommer deux rouleaux de film plastique par mois", détaille le chef.

"Un combat journalier pour décontaminer notre cuisine du plastique"

Autre problématique : faire comprendre à leurs fournisseurs qu'il fallait amener toute la nourriture dans des contenants propres et recyclables, qui soient réutilisables pour au moins dix ans. Aussi, dans leurs jardins, les équipes du restaurant produisent eux-mêmes environ 60-65 %, pendant la saison, de leurs légumes.

Aujourd'hui le Mirazur, a la certification "Plastic Free", le résultat "d'un travail, d'un combat journalier pour décontaminer notre cuisine du plastique et c'est le même combat, c'est le même cercle précieux, je dirais, qu'on essaie de faire aussi en produisant aussi nos propres légumes."