BRUT

Momo Mahraz vient de Béziers, il a 20 ans, et il a travaillé chez Lidl pour se payer le voyage au Cameroun. Il représente l'Algérie, mais surtout, il représente son père aujourd'hui décédé, à qui il avait fait la promesse d'aller voir la CAN avec lui... Brut l'a suivi.

Lui, c'est Moha Mahraz. Il est venu de France pour soutenir l'Algérie, ici, au Cameroun. "Ça partait d'une promesse que j'avais faite à mon papa, malheureusement décédé en Algérie. Je lui avais dit : "Papa, je te promets qu'on ira voir la CAN." Tu vois, il est malheureusement décédé, du coup j'honore ma parole en étant ici. Et je représente fièrement mon papa et l'Algérie", confie-t-il.

Après 35 matchs sans défaite, l'Algérie s'incline 1-0 contre la Guinée équatoriale. Pour se qualifier en huitième de finale de la CAN, les Fennecs devront battre la Côte d'Ivoire le 20 janvier. "J'ai envie de pleurer, mais bon, quoi qu'il arrive, on est des Algériens, dans la victoire comme dans la défaite", conclut Momo.