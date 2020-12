VIDEO. Comment faire des cadeaux de Noël plus écolos ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Selon un sondage réalisé par l'institut Kantar en 2017, 42 % des Français auraient reçu au moins un cadeau indésirable pour Noël, soit plus de 470 millions d'euros dépensés pour des cadeaux qui n'auront finalement pas fait d'heureux. Voici quelques astuces pour remédier à ça…

La liste de Noël

Un enfant reçoit en moyenne entre 5 et 9 cadeaux le jour de Noël et ce chiffre peut s'envoler dans certaines familles. L'une des solutions est de leur demander de faire des listes de Noël plus réduites, en leur donnant, par exemple, un maximum de 3 jouets. "Moi-même, je suis maman, ce n'est pas évident de dire non à ses enfants. Je pense que la solution principale, c'est de ne pas les mettre face à tous ces catalogues et ces pubs qui leur crée des besoins en fait", estime Diane Scemama, cofondatrice de Dream Act. Selon elle, il est important de leur enseigner "des valeurs au travers des cadeaux qu'on va leur acheter".

Le tirage au sort

Pour faire plaisir à l'ensemble de ses proches, un Français achète en moyenne des cadeaux pour 8 personnes. L'une des solutions consiste donc à réduire le nombre de personnes à gâter. "Aujourd'hui, le budget des français pour Noël, en moyenne, est de 570 euros. Sur ces 570 euros, il y a une grosse partie qui est pour les cadeaux de Noël. Et du coup ce budget-là, soit vous l'utilisez pour faire 10 petits cadeaux à faible valeur ajoutée, qui bien souvent sont inutiles parce qu'en fait on en a eu 10 à faire et donc on a couru les magasins en urgence sans s'interroger sur les vrais besoins de nos proches, soit on en fait un seul, bien réfléchi à forte valeur ajoutée et plus qualitatif", explique Diane Scemama.

Acheter différemment

Une grande partie des cadeaux achetés pour Noël sont importés et fabriqués dans des conditions souvent non respectueuses de l'environnement. La Chine est, par exemple, le 1er fournisseur de jouets de l'Union européenne, totalisant 86 % des importations en 2017. "Le cadeau le plus éthique, c'est le cadeau utile et durable fabriqué de manière éthique, vous pouvez aussi offrir du temps, c'est à dire des expériences, des cadeaux immatériels, vous pouvez aussi offrir des cadeaux de seconde main, notamment dans l'électronique où l'obsolescence programmée est le maître mot, c'est très important de le faire. Et enfin, faites attention à la provenance", détaille Diane Scemama.