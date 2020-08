VIDEO. Bienvenue dans les Gorges du Tarn, cette rivière qui longe un canyon somptueux

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Elles sont moins célèbres et moins fréquentées que les Gorges du Verdon et pourtant, les Gorges du Tarn n'en demeurent pas moins remarquables. Avec 53 kilomètres de long et près de 600 mètres de profondeur par endroit, les gorges du Tarn comptent parmi les plus grandes gorges d'Europe. Elles sont situées au cœur du territoire Causses et Cévennes, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Un lieu hors du commun

Au milieu de cette zone façonnée par l'agropastoralisme, s'écoule le Tarn, une rivière qui a creusé la roche au fil des siècles pour former ces gorges impressionnantes. Les paysages, composés d'immenses falaises, de végétations subméditerranéennes et de roches érodées aux allures de ruines, sont entrecoupés de nombreux petits villages, abritant pour certains des maisons troglodytes, des forteresses médiévales et d'anciennes bergeries.

Un peu de randonnée ?

De nombreux sites sont accessibles en voiture mais certains nécessitent d'emprunter les sentiers de randonnées ou de descendre la rivière en kayak ou en paddle. Le site est également apprécié des amateurs d'escalades et de spéléologie. Aussi, les passionnés d'ornithologie peuvent y observer de nombreux rapaces, comme le vautour fauve, le vautour moine ou le vautour percnoptère.