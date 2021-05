"La finance mondiale, finalement, c'est notre épargne à nous. Et avec cette épargne-là, on peut faire énormément en faveur du climat ou de l'emploi."

Prendre conscience de l'impact de son épargne

Dans un premier temps, bien s'intéresser à tous les produits financiers afin de bien comprendre les impacts de son livret A, de son assurance-vie, de son plan d'épargne retraite pour savoir ce que ça finance réellement. "Les banques financent le marché donc financent tout ce qui existe donc à partir du moment où vous placez votre argent en banque sans vous préoccuper de ce qu'il va financer (...) nécessairement vous allez être exposé à des risques de financement du nucléaire, de l'armement, de l'huile de palme, de la pâte à papier, de tout ces secteurs qui sont controversés", explique Eva Sadoun.

Poser les bonnes questions à son banquier

Eve Sadoun conseille de ne pas avoir peur de demander à son banquier ce que notre argent va financer concrètement. "Vous, vous êtes contre le nucléaire, est-ce que ce produit d'épargne va financer le nucléaire ? Est-ce que la banque s'est engagée dernièrement à sortir par exemple de certaines énergies fossiles ou à voter des trajectoires qui vont changer l'avenir de certaines entreprises par exemple", développe-t-elle.

Investir dans l'économie réelle

Il s'agit ici de s'intéresser "réellement" à ce que va financer son produit. Il existe notamment des plateformes qui permettent de tracer votre épargne vers des projets, vers des entreprises qui vont développer de l'emploi en local. "Vous allez réellement avoir un impact positif sur la société", précise Eva Sadoun.

Se mobiliser collectivement

Selon elle, agir individuellement avec nos centaines ou nos milliers d’euros d’épargne ne changera pas les choses. "Si on les compile et qu'on agit collectivement, on peut le faire", estime Eva Sadoun. 80 % des fonds de pension, les fonds qui agissent dans les conseils d'administration des grandes entreprises, sont détenus indirectement par des particuliers. "Si demain l'ensemble des particuliers s'allient pour pouvoir voter une résolution positive du point de vue des émissions de Total, ça peut réellement changer la donne", conclut-elle.