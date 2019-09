Vaucluse : des adultes autistes derrière les fourneaux

L'heure est aux retrouvailles en cuisine. Comme il le fait régulièrement, le chef étoilé René Bergès est venu prodiguer de précieux conseils aux apprentis autistes d'un restaurant situé dans le Vaucluse. "Je viens avec plaisir, parce qu'il y a une bonne ambiance (...), je me régale", confie le cuisinier. À l'auberge du Grand Réal, ils sont 14 adultes à être formés dans un programme d'insertion. "Le but du Grand Réal c'est qu’on soit le plus autonome possible, dans notre lieu de travail et dans notre lieu de vie", explique Éric Leymarie, travailleur autiste. "Je suis contente de servir les clients et j'aime mon métier", poursuit Sylvie Dubreuil.

Un menu d'exception

Derrière les fourneaux, le chef Pierre Reboul donne lui aussi un coup de main et aide à peaufiner le menu d'exception qui sera servi en octobre lors d'un festival des saveurs. À l'issue du repas testé par l'équipe, un trophée est remis par les formateurs à leurs apprentis.

