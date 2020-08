Var : les fêtards de Saint-Tropez oublient le virus

Des vacanciers qui dansent, parfois debout sur les tables, souvent sans masque, et très proches les uns des autres. À 19 heures dans un des restaurants de plage de Ramatuelle (Var), la fête bat son plein, presque comme si l’épidémie de Covid-19 était déjà loin. Les plages privées, symbole de Saint-Tropez, peuvent-elles garder le contrôle ?

Un établissement fermé

Dans une vidéo amateure publiée sur les réseaux sociaux, les images tendent à montrer le contraire. On y voit une foule de touristes dans et autour de la piscine. C’était il y a dix jours, et le restaurant aurait pris, depuis, des mesures pour limiter l’affluence. Dans un autre établissement, la fête s’est arrêtée brutalement à la suite de la détection d’un cas de Covid-19. Plusieurs employés ont ainsi été testés positifs, et le gérant a pris la décision de fermer jusqu’à mardi 4 août.

