Vague de chaleur : coup de chaud sur l'ensemble de la France

À Aubagne (Bouches-du-Rhône), le thermomètre affichait presque 40 degrés, mardi 14 juin, et les habitants cherchaient la fraîcheur tant qu'ils le pouvaient. Sur les bords de Loire, certains sont venus se tremper les pieds dans l'eau. Un restaurateur regrette l'absence de clients. "L'affluence arrive le soir, quand les températures commencent à descendre", explique-t-il.

Protocole canicule dans un Ehpad

Les températures extrêmes font craindre pour les plus fragiles. Un Ehpad de Limoges (Haute-Vienne) a ainsi mis en place un protocole canicule. Les pièces sont rafraîchies, les activités adaptées et la nourriture des résidents très surveillée, avec des aliments riches en eau. "Il y a des passages de boissons beaucoup plus fréquemment, avec des transmissions entre les agents et les soignants plusieurs fois par jour pour savoir qui a bu, qui n'a pas bu", explique Olivia Merle, médecin coordinateur de l'Ehpad du Mas Rome à Limoges.