Vacances : les Chinois découvrent le camping

La tranquillité des vastes prairies du nord de la Chine est de plus en plus troublée par une invasion de bus. À bord, des Chinois en quête d'air pur et de grands espaces. Tous découvrent le camping, une nouvelle activité en Chine. Jeunes citadins, banquiers, infirmiers... Un long week-end commence, loin du stress du travail. Pour certains novices, l'installation de la tente est compliquée.

Une expérience nouvelle et peu coûteuse

En Chine, le secteur est en pleine croissance. Les Chinois sont en quête de retour à la nature et de vacances peu chères. Pour 58 € par personne, tout est fourni pendant deux jours. Les organisateurs s'occupent de tout face au manque d'expérience des clients, notamment des repas. Après le dîner, la fête commence autour d'un feu. La nuit sera courte, et pour cause, le jour se lève à 4 heures du matin. Et pas question de rater le lever du soleil. À ce jour, on recense 300 campings contre 8 000 en France. Mais ce marché vise les 30 millions de touristes dans les prochaines années.

