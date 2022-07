Vacances : les bâtonnets glacés, produits phares de l’été

Sur les plages, nombreux sont les vacanciers qui profitent du soleil pour déguster des bâtonnets glacés. Les esquimaux sont toujours très appréciés des Français qui associent cette sucrerie à l’été. "C’est pratique, c’est une glace qui se mange facilement", affirme un homme. Une usine, à proximité de Marseille (Bouches-du-Rhône), a fait de la production de ces bâtonnets sa principale activité avec 10 000 esquimaux confectionnés chaque jour. Cette forme de glace a une longue histoire. Provenant des États-Unis, elle s’est implantée en France dans les années 1930.



Un couple revisite ces bâtonnets

Constatant lors d’un voyage outre-Atlantique que les esquimaux ne trouvaient plus leur place en France, un couple a décidé de remettre au goût du jour les bâtonnets glacés. Sillonnant d’abord la cité phocéenne en triporteur, leur activité a ensuite grandi. Toutes les glaces ont pour but d’être haut de gamme en choisissant les fruits, qui constituent l’ingrédient phare du produit, chez des producteurs locaux. L’importance de la qualité des fruits est décisive dans le goût de cette gourmandise. Ils seront ensuite mixés puis vendus. Près d’un million de bâtonnets sont produits chaque année. L’entreprise s’est bien développée en sept ans puisqu’on dénombre trois magasins et 500 points de vente à travers tout le pays.