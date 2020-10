Vacances de la Toussaint : les vacanciers vont-ils choisir les Vosges ?

Le département des Vosges a accueilli de nombreux touristes en quête de verdure après le confinement. Les vacanciers sont de nouveau attendus pour les vacances de la Toussaint. Sylvie Verneret est venue dans les Vosges pour profiter du paysage avec sa famille : "C'est très joli, le paysage est magnifique, on a envie d'en découvrir un peu plus", explique-t-elle, dans l'édition du 12/13 du samedi 17 octobre. Les touristes seront-ils nombreux ? La pandémie de coronavirus et les nouvelles restrictions bousculent une nouvelle fois les certitudes des hôteliers.

Réservations de dernière minute

Dans un hôtel de Gérardmer (Vosges), les réservations restent timides. "Pour l'instant, on attend. On a prévu des travaux mais on n'ose pas trop les faire. Tous les ans au mois de novembre, on fait des travaux dans l'hôtel. Cette année, on va faire le minimum, ne sachant pas ce qu'il nous attend plus tard", explique Laetitia Bourgeois, hôtelière. Les hôtels tardent à se remplir, mais beaucoup de touristes se tournent vers des réservations de dernière minute.

