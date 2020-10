Vacances de la Toussaint : le secteur du tourisme inquiet

Le secrétaire d’Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a encouragé les Français à réserver leurs vacances de la Toussaint. Mais le feront-ils ? Les professionnels du tourisme s’inquiètent. A Cassis (Bouches-du-Rhône), l’hôtel Cassitel peine à se remplir. Seulement deux chambres sur 32 au total ont été réservées à seulement trois jours des vacances.



A Beauvais (Oise), la saison s’annonce également compliquée pour les gîtes, puisque les clients européens (belges et britanniques notamment) ne sont pas au rendez-vous. "L’année dernière, on avait fait une excellente année, se souvient Stéphane Rouziou, directeur de l’agence Oise Tourisme. Donc on peut relativiser la baisse, mais elle reste certaine".

Les gîtes gagnants ?

Certains ont donc choisi de se tourner vers la clientèle francilienne. Propriétaire du gîte de l’Antre de Saint, à Saint-Paul (Oise), Célina Picquout explique que les Parisiens viennent "se ressourcer à la campagne". "Les réservations continuent, donc l’agenda continue de se remplir", se félicite-t-elle.