Vacances d'été : les grandes maisons ont la cote auprès des Français

Entièrement rénovée par le propriétaire, une maison située dans la Drôme dispose de grands espaces : cinq chambres, avec piscine, le tout pour 2 500 euros la semaine. La villa est déjà réservée jusqu'à la fin du mois de septembre. "C'est souvent les grands-parents que j'ai au téléphone, qui organisent ça pour retrouver les enfants qui sont souvent éparpillés sur la France", explique Jérôme Eymery, propriétaire du gîte. Depuis l'annonce du déconfinement, ce type de biens est pris d'assaut par les Français, avec un engouement encore plus marque à la campagne.

Une nouvelle clientèle

Selon une récente étude, les réservations pour les maisons de vacances ont bondi de plus de 82 % par rapport à 2019. Le Lot fait partie des départements qui enregistrent la plus forte hausse. Un groupe de retraités venus de Dijon (Côte-d'Or) s'est offert une semaine de vacances dans une bâtisse du XVIIIème siècle. "On vit presque en vase clos. On a commandé un traiteur qui nous apporte le repas, quand on fait des sorties, comme ce matin, on est entre nous, on rencontre très peu de gens", raconte un locataire. Pour un budget de 200 euros par personne et par jour, chaque chambre dispose de sa propre salle de bain.

Le gîte affiche presque complet, même si la clientèle a changé. "On sent que les étrangers n'appellent pas, c'est essentiellement des Français", explique Yves Charles, le propriétaire. Sur les 800 gîtes que compte le Lot, plus de 90 % sont déjà loués pour l'été, avec des séjours plus longs qu'à l'accoutumée.

