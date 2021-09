Un Américain s'extasie sur un plat de patates français et déclenche une vague de réactions enthousiastes

Le tweet d'un Américain et la photo d'un plat de patates a créé un buzz international autour de la chaîne de restaurant La Pataterie, rapporte France Bleu Limousin mercredi 8 septembre. Un coup de projecteur inattendu de l'enseigne basée dans le Limousin. Lundi 6 septembre, un couple d'Américains en vacances en France a dîné dans une Pataterie. Le soir même Steve Olson poste une série de tweets pour s'extasier de ce qu'il venait de manger.

Il poste la photo de son plat, qu'il qualifie ainsi : "C'est une pomme de terre au four géante, mais GLORIEUSEMENT cuite au four. Sérieusement, c'était la meilleure pomme de terre jamais faite par des mains humaines". Son principal tweet a recueilli plus de 22 000 "j'aime" et plus de 660 commentaires.

ok, so, we’re vacationing in France, and were looking for a place to grab some dinner this evening, and melissa found the most amazing place… @La_Pataterie, a french chain focused on potatoes as a main course. AND IT WAS AMAZING (cc @darth) 1/8 pic.twitter.com/yIZ2WYqdWl