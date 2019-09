Tourisme : un safari éco-responsable en Tanzanie

La traversée de la savane s'effectue sans aucun bruit ou presque. Depuis plusieurs mois, une voiture électrique accompagne les touristes dans le parc du Serengeti. Des kilomètres et des kilomètres de pistes pour apercevoir les deux millions d'animaux qui vivent au nord de la Tanzanie. En étant désormais le plus discret possible et au plus près des animaux, sans les déranger.

Entre 3 000€ et 4 000€ le séjour

Dans ce véhicule, trois générations sont réunies pour un safari qu'ils ont voulu écologique. "C'est quand même beaucoup plus calme. Il y a moins de bruit", explique l'un des touristes français. Des vacances vertes, respectueuses de l'environnement, qui se prolongent sur le camp. Ils dorment dans des habitations entièrement suffisantes, alimentées en énergie par des panneaux solaires. Des vacances vertes qui ont un prix : entre 3 000€ et 4 000€ le séjour.

Le JT

Les autres sujets du JT