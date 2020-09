Tourisme : malgré la crise sanitaire, des départements ont sauvé leur saison touristique

Malgré la crise sanitaire et l'absence de touristes étrangers, trois départements ont mieux rempli leurs hôtels cet été que l'an dernier, explique le journaliste Jean-Paul Chapel en plateau. Ainsi, le taux d'occupation a augmenté de 2,3 % dans les Alpes-de-Haute-Provence, de 2,1 % dans les Vosges et de 1,4 % dans le Lot. Certains départements ont fait un excellent été avec des hôtels remplis à plus de 80 % comme la Charente-Maritime avec 83 % de taux d'occupation, et la Corse avec 82 %.

Des pertes estimées entre 50 et 60 milliards d'euros

Les établissement qui en ont le plus profité sont les hôtels économiques. Les hôtels une et deux étoiles ont eu 57 % de taux d'occupation. A l'inverse, les hôtels quatre et cinq étoiles ont été pénalisés avec 51 % de taux d'occupation. Le haut de gamme est habituellement fréquenté par les étrangers. Toutefois, toutes catégories confondues, les hôtels de France n'étaient remplis qu'à 56 %. L'été dernier, ils l'étaient à 75 %. Au total, les pertes sur les recettes du tourisme sont estimées cette année entre 50 et 60 milliards d'euros.