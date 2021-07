Tourisme : les hôtels retrouvent leurs clients en région

À Dinan, dans les Côtes-d'Armor, les hôtels font le plein pour tout l'été. Dans un des établissements de la ville, les 24 chambres sont pratiquement toutes réservées jusqu'à la fin du mois d'août ; un soulagement pour la gérante, d'autant que les clients viennent pour des séjours plus longs. "Souvent, nous, c'était deux jours, là on a des gens qui s'installent pour toute une semaine, voire dix jours, cinq jours et ça c'est nouveau", explique Julie Saint-Martin, gérante de l'hôtel La Québécoise. Une dynamique qui profite à l'ensemble du secteur un peu partout en France. En juin, les hôtels ont été occupés en moyenne à 47%, soit 15% de plus que l'an passé.



Un hôtel sur dix fermé à Paris

Certaines régions sont particulièrement prisées. Six chambres sur dix sont réservées en Bretagne, en Pays de la Loire, Centre-Val de Loire ou Nouvelle-Aquitaine. En Île-de-France, la reprise est plus lente avec seulement 37% d'occupation, mais les clients sont de retour. À Montmartre, dans un hôtel quatre étoiles parisien, une chambre sur deux est occupée, une première depuis un an. Le directeur de l'établissement reste inquiet, car les touristes étrangers ne reviennent pas en nombre et certains annulent en raison du variant Delta du Covid-19, malgré les prix cassés. Faute de clients à Paris, un hôtel sur dix est toujours fermé.