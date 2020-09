Tourisme : le Marais poitevin sauve sa saison estivale

À Arçais, dans les Deux-Sèvres, Nadia Robelin, batelière du Marais poitevin, a de quoi être satisfaite. Elle vient de sauver sa saison touristique alors qu'il y a trois mois, elle faisait part de son inquiétude face à la crise sanitaire. En juillet et en août, la fréquentation de l'embarcadère a augmenté de 20%. "C'est une saison qui nous a redonné le sourire, particulièrement sur juillet-août", assure la directrice de l'embarcadère.

Des clients plus nombreux et généreux cet été

Un enthousiasme à relativiser en raison du confinement au printemps dernier. Le Marais poitevin est resté fermé jusqu'en juin. Bilan : 25% de manque à gagner. Une situation impossible à rattraper, pour une restauratrice de Coulon, dans les Deux-Sèvres. Elle a perdu un quart de son chiffre d'affaires sur l'année, même si les clients étaient plus nombreux et généreux cet été. Des Français plus que jamais friands de tourisme vert dans un département peu touché par le coronavirus.

