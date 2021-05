Toulouse : la ville à l'heure de la réouverture des terrasses

C'est un coup de fourchette qu'elles attendaient depuis plus de six mois. Ces trois Toulousaines se contentent volontiers d'une pizza pour savourer l'instant. "C'est magnifique, on attendait ça depuis très très longtemps donc là, d'être là, on n'y croit pas !", explique l'une d'entre elles. Bien plus tôt, les terrasses ont été prises d'assaut par les étudiants rejoints par des riverains, qui tenaient à marquer le coup. "J'ai pris pour la première fois de ma vie une bière à 9 heures et demi ce matin !", s'exclame une habitante.

526 terrasses dans le centre-ville

Pour ce jour de réouverture mercredi 19 mai, la ville de Toulouse (Haute-Garonne) ne compte pas moins de 526 terrasses. Des petites rues ont même été fermées aux voitures. "Cela va nous faire gagner 10 places : c'est énorme quand on a une petite terrasse", se ravit un restaurateur qui peut installer sa terrasse dans une ruelle fermée à la circulation.