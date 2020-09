Thaïlande : un vol en avion… sans décoller

Ils viennent à deux, seuls ou entre mis. Un couple de Thaïlandais s'apprête à faire un vol en première classe pour… nulle part. En effet, l'avion est immobile. Mais les visiteurs ont la possibilité de venir boire un café et surtout le plaisir de monter enfin dans un avion. "C'est comme voyager quelque part avec ma famille, mon copain et mes amis", rapporte l'un d'entre eux. Car comme des millions de personnes dans le monde, les Thaïlandais sont privés de voyage en raison de l'épidémie de coronavirus.



"Voler nous manque"

Pour combattre la frustration, ils prennent un verre dans cet avion désaffecté à Pattaya. Depuis peu, ils peuvent aussi savourer un plateau repas normalement servi en vol. Une initiative menée par la Thaï Airways à Bangkok, et une reconversion alors que la compagnie aérienne thaïlandaise est aujourd'hui en faillite. "Ici, nous retrouvons l'expérience de la restauration aérienne, c'est relaxant et ça comble notre manque", se réjouit une "passagère". "Voler nous manque, alors on vient dans ce restaurant, on peut s'envoler quelque part", ajoute un homme. Avec environ 3 400 cas et 58 décès, la Thaïlande a enregistré un faible taux de contamination à la Covid-19, mais son activité économique est fortement ralentie.