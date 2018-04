Thaïlande : "la plage" menacée par le tourisme

C'était un paradis caché, mais le secret est aujourd'hui éventé. Depuis l'an 2000 et le film La Plage, avec Leonardo Dicaprio, les touristes affluent à Ko-Phi-Phi. Ils sont 4000 chaque jour à vouloir retrouver le coin de paradis immortalisé par le film. La faune et la flore en souffrent. "Il n'y a pas un grain de sable sans touristes en train de bronzer, de prendre des photos. On voit aussi beaucoup de groupes organisés, avec des gens qui crient, etc.", explique cet homme, lui-même touriste.

Fermeture l'été prochain

Le gouvernement thaïlandais a tranché, la plage sera fermée de juin à septembre 2018. Les bateaux pourront approcher de la baie, mais pas y entrer, seule solution pour permettre à l'écosystème, et notamment aux coraux, de se régénérer. À partir du mois d'octobre, 2 000 touristes maximum pourront accéder chaque jour à la plage de Ko-Phi-Phi.

Le JT

Les autres sujets du JT