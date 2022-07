Strasbourg : l’histoire des glaces Franchi, un incontournable glacier artisanal

À Strasbourg, les glaces Franchi sont presque devenues synonymes du plaisir sucré, Franchi étant une dynastie de glaciers bien connue des Strasbourgeois. "Je me souviens, j’ai habité à Strasbourg à l’âge de 7 ans et ça existait déjà et j’en ai 63", confie un homme. C’est en 1934 que Joseph Franchi, immigré italien, vend des glaces pour la première fois à Strasbourg. Ce sera le départ d’une grande entreprise familiale, réunie autour d’un même produit.

La qualité de la glace fait la renommée de la maison Franchi



"On a beaucoup de chance de travailler dans un cadre comme ça, l’Alsace c’est magnifique", se réjouit Laurent Franchi, petit-fils du fondateur. Derrière le comptoir, se trouve son épouse. La qualité de la glace fait la renommée de la famille. Tout est fait de manière artisanale. Les recettes ont été transmises oralement dans la famille, rien n’est écrit. Chacun des six enfants du fondateur a son propre point de vente.