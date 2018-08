Série de l'été : barbecue, les Français ont la flamme

Au bois, au charbon électrique ou au gaz, le barbecue, c'est la promesse d'un repas en toute décontraction. Venu des États-Unis dans les années cinquante, il se fait d'abord une place dans les familles françaises lors des piques-niques. Il devient très vitre un incontournable des vacances et du camping.

800 000 barbecues vendus en France chaque année

Et ils sont nombreux à avoir tenté de révolutionner le barbecue au fil du temps, à l'image de cet inventeur audacieux qui eut l'idée de l'incorporer au coffre de sa voiture. Il y a aussi eu le barbecue à ventilateur, ou encore le jetable, et même le solaire. Tant pis s'il est légèrement encombrant. Invention plus récente : une grille verticale qui pivote. Béret sur la tête, c'est Raymond Garcia qui l'a inventé il y a 15 ans pour une médaille d'or au concours Lépine. "Quand un côté est grillé, on recule, on retourne, sans toucher la grille avec les doigts, et on grille l'autre côté", décrit-il lors d'une démonstration. En dessous, un plat récolte les graisses, permettant d'obtenir une belle sauce. Terminées les flammes incontrôlées attisées par la graisse. Avec l'aide d'une usine située en Bourgogne, Raymond Garcia vend plus de 3 000 de ses "Barbeuk Raymond" chaque année. Il faut compter 230 euros pour le plus petit de ses appareils. Chaque année, plus de 800 000 barbecues sont vendus dans l'hexagone. Un incontournable de l'été, qui fait le bonheur des vacanciers.

