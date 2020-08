Royaume-Uni : le gouvernement paie la moitié de votre note au restaurant

M. Burgot, C. Duval, C. Madini, N. Boothby

C'est un peu comme si tout Londres, au Royaume-Uni, était en travaux. Des centaines de barrières sont au milieu des rues pour créer des terrasses. Pour encourager les consommateurs à revenir, un programme a été créé et est placardé sur les vitrines des restaurants. "Eat out to help out", traduisez "Sortez dîner pour aider". Ce programme accorde 50% de réduction sur tous les repas, hors alcool, et dans la limite de dix livres, soit 11 euros par personne.

Le manque à gagner des restaurants compensé par l'État

Ces jeunes anglaises en profitent volontiers. "Je crois que l'on va commander encore plus puisque c'est moitié prix", se réjouit la jeune femme. Sur la table voisine, la note était de près de 20 livres, soit 22 euros. Le client paie finalement 11 livres, soit 12 euros. "C'est bien, c'est une bonne affaire", dit-il avec satisfaction. Le manque à gagner pour le patron du restaurant sera compensé par le gouvernement.