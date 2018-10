Robots : menacent-ils nos emplois ?

Des robots pour préparer votre pizza ou votre hamburger. Aux États-Unis, c'est devenu une réalité. Dans cette publicité, le fabricant vante les prouesses du robot Flippy, qui fait cuire 150 steaks à l'heure, un rythme intenable pour un être humain. Alimentation, logistique, industrie, on les trouve dans tous les secteurs. En un an, la vente de robots dans le monde a augmenté de 30%. La France part de loin, avec seulement 13 robots pour 8 travailleurs, soit deux fois moins qu'en Allemagne et presque cinq fois moins qu'en Corée du Sud.

14% des emplois sont menacés

L'industrie automobile est le principal secteur robotisé, comme cette usine PSA de Mulhouse (Haut-Rhin), dans laquelle le nombre de robots a doublé en deux ans. Selon une récente étude, 14% des métiers dans le monde sont menacés par la robotisation.

