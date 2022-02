Restrictions sanitaires : le plaisir des comptoirs retrouvés dans les bars-cafés

Le petit noir du matin, au Café de l’industrie à Dijon (Côte-d’Or), debout au comptoir, c’est un bonheur retrouvé. "Il y a une atmosphère, on rencontre des gens, même si on ne les connaît pas. C’est irremplaçable", dit un client. Un moment tout aussi précieux pour un habitué : pouvoir lire le journal du jour au comptoir. "On est quand même mieux au bar, il y a tous les copains qui passent", déclare-t-il.



Art de vivre à la française

Même satisfaction dans un café de Libourne (Gironde), après un mois et demi d’interdiction de consommer debout. "On aborde plus facilement les gens, ils sont plus détendus, et on peut être plus nombreux", selon un habitué. Dans un restaurant à Tours (Indre-et-Loire), une dizaine de personnes se retrouvent pour un apéritif, et il flotte comme un parfum de liberté retrouvée. Boire un verre debout, au café ou au restaurant, c’est le retour d’un art de vivre à la française.