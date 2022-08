Resto les pieds dans l’eau : ambiance intimiste à l’Alcôve en Thaïlande

C’est l’une de ces îles thaïlandaises, où le touriste de passage se prend parfois à rêver. Tout laisser derrière soi, changer de vie, et s’installer ici, face à la mer. Pour ces deux françaises, c’est devenu une réalité. L’une était cadre supérieure dans la finance. L’autre, dans l’immobilier haut-de-gamme. En 2014, après un séjour sur l’île de Koh Phangan, elles démissionnent, vendent leur appartement parisien, et ouvrent l’Alcôve, ce restaurant, les pieds dans l’eau. "On ne parle plus de performance, on ne parle plus de réunions, on ne parle plus de marketing. On prend juste un short et de la chaleur", dit Karine Tripota, co-propriétaire de l’Alcôve, à Koh Phangan.

Les cinq sens en éveil

L’Alcôve est aujourd’hui devenue une institution de l’île. Une ambiance intimiste, et une décoration très travaillée, qu’elles revendiquent comme une ode à la féminité, avec plusieurs références iconographiques à Coco Chanel. "Les gens ne sont pas des clients, ce sont des amis, des invités", déclare Mélanie Lamotte, copropriétaire de l’Alcôve. Avant le Covid, elles faisaient chaque soir entre 250 et 300 couverts. Désormais, elles sont à 150 couverts en moyenne, un mélange d'habitués et de touristes. Dans ce restaurant, les cinq sens resteront en éveil, jusque tard dans la nuit.