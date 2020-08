Restauration : les livraisons à domicile sont toujours un succès

Dans les Hauts-de-Seine, les cuisines de Fabrice Mury ne se sont pas arrêtées pendant le confinement. Ce dernier s’est organisé pour continuer de servir des plats à ses clients, il s’est mis à les livrer directement à domicile. Les trois mois de confinement ont permis au restaurateur de réaliser 50% de son chiffre d’affaires. Et la livraison rencontre toujours du succès même après le confinement. En cuisine, le déploiement du service de livraisons ne change rien, ou presque. "On a livré jusqu’à 80 menus le midi", raconte Fabrice Muri.

Des plats livrés à vélo électrique

Pour assurer les livraisons, le restaurant a recruté un salarié supplémentaire et investit dans un vélo électrique. "On peut mettre quatre à cinq sacs sur le vélo, pour environ quatre menus par sac", explique le restaurateur. Alexis Duku est graphiste, il a pris l’habitude de se faire livrer ses repas qu’il commande via une application. "Par moment, on a juste envie de manger un bon plat comme au restaurant. Ce n’était pas possible pendant le confinement, alors je suis passé par la livraison à domicile", témoigne ce dernier. Pour le lendemain, il a commandé un panier repas pour un montant total de 32 euros.