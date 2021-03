Restauration : dans le Doubs, des cuisses de grenouilles à retirer directement au distributeur

A Champlive (Doubs), un restaurant familial sert des grenouilles au menu depuis des générations. La saison est donc un rendez-vous immanquable : en un mois et demi, l’établissement enregistre un tiers de son chiffre d’affaires annuel, uniquement grâce aux grenouilles. Pour survivre à la crise sanitaire, le restaurant, qui ne peut recevoir de clients, propose des cuisses de grenouilles à la vente à emporter. Elles sont vendues sous vide, crues, avec de l’ail et du persil. "La qualité va être vraiment préservée dès l’instant où elle va être cuisinée crue, explique le restaurateur, Yoann Robert. On la mange directement chaude, c’est comme ça qu’elle est la meilleure."

30 000 euros d’investissement

Depuis trois semaines, l’équipe teste également un distributeur. Les premiers clients se pressent déjà. "Les grenouilles, c’est un met d’exception puisque ce n’est que sur une très courte période dans l’année, et il faut en profiter, il ne faut pas les laisser passer", commente une cliente. Les 48 casiers représentent un investissement de 30 000 euros, un choix stratégique qui devrait permettre de générer assez de revenus pour l’équipe, car la vente à emporter classique ne suffisait plus. "Très étrange", reconnait Yoann Robert, mais "vital" pour l'établissement.

