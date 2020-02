Restaurants : le gaspillage fait ravage en cuisine

Il est le cœur de ce restaurant et son plus grand ennemi en même temps : le gargantuesque buffet à volonté. Charcuterie, foie gras, fruits de mer, pâtisseries... Pour 36,90 € par personne, les clients peuvent remplir leurs assiettes autant qu'ils le veulent. Mais quand les estomacs saturent, le résultat est déplorable. Des dizaines de kilos de nourriture intacte sont systématiquement jetées à la poubelle. C'est la même chose en cuisine. À la fin du service, les plats non consommés prennent le même chemin.

1 000 tonnes de nourriture gaspillées quotidiennement

Le gaspillage alimentaire est un fléau décrié dans la grande distribution ou dans les cantines scolaires, mais plus rarement dans les restaurants. Pourtant, leurs poubelles débordent. Quelque 1 000 tonnes de nourriture seraient jetées chaque jour en France, l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nice (Alpes-Maritimes).

