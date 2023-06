Restaurants immersifs : la recette derrière le succès de ce concept

De plus en plus de restaurants proposent des expériences multisensorielles, où le goût est sublimé par une immersion totale. Le phénomène, né en Asie, s’importe en France.

En plein Paris, un restaurant immersif offre un spectacle pour le plus grand plaisir des yeux, mais aussi des papilles. Installé depuis un an en France, l’établissement et son ambiance maritime affiche souvent complet. Dans un autre arrondissement de la capitale, les clients se retrouvent au cœur du Big Bang. Les créateurs ont misé sur les effets spéciaux et l’aide d’une décoratrice de cinéma. 500 planètes sont suspendues au plafond. "On fait vraiment immerger les convives dans un monde en stimulant tous les sens", explique Lina Utzig, la responsable stratégie et développement d’Ephemera.

Influencer la dégustation

Le concept du restaurant immersif vient de l’étranger. En Allemagne, les chaises se déplacent de salle en salle, et chaque plat à son univers. À Shanghai (Chine), le chef trois étoiles Paul Pairet, inventeur du concept, met jusqu’à quatre ans à élaborer ses menus sensoriels. Il faut compter pour s’offrir l’expérience trois mois d’attente, et dépenser entre 500 et 1 000 euros. Chaque plat offre un spectacle total, où rien n’est laissé au hasard pour être en parfaite harmonie avec l’assiette : musique, vidéos et odeurs. "Ça donne un niveau de concentration à table qui est supérieur à un restaurant classique", explique le chef.

Savoir stimuler les cinq sens est une discipline très sérieuse : la neuro-gastronomie. Selon une étude, la musique peut également changer les goûts. Une glace au chocolat sera plus onctueuse ou plus amer, selon le son.