Réouverture des boîtes de nuit : le 9 juillet, direction la piste de danse

Plus d’un an après avoir fermé leurs portes, les gérants des discothèques retrouvent le sourire. Reçus lundi 21 juin à l’Élysée par Emmanuel Macron, ils peuvent désormais l’affirmer haut et fort à leurs clients : les pistes de danse seront accessibles le 9 juillet.

C'est une bonne nouvelle pour les professionnels du monde de la nuit, gérants de discothèques et de boîtes de nuit : ils pourront enfin rouvrir leurs portes, le 9 juillet. Cela faisait plus d’un an qu’ils ne pouvaient plus accueillir de clients. "On va enfin pouvoir retrouver la fête, la musique, le plaisir d’être ensemble", se réjouit Renaud Barillet, le directeur de la Bellevilloise, à Paris.

Une jauge de 75 %

Toutefois, un protocole sanitaire devra être observé. Le masque ne sera pas obligatoire, mais la jauge sera fixée à 75 %. Pour entrer en discothèque, il faudra soit présenter un test négatif de moins de 48 heures, soit une attestation de vaccination contre le Covid-19 (avec les deux doses), soit la preuve que l’on est immunisé. Des tests rapides pourront être proposés à l’entrée des établissements. Renaud Barillet commence à s’organiser pour accueillir les candidats au test.