Quand la passion pour l'escalade gagne toute une famille

Selah Schneiter est passionnée d'escalade. À seulement 10 ans, elle est devenue la plus jeune personne à avoir gravi El Capitan, une falaise de 900 mètres dans le parc Yosemite (États-Unis). En arrivant tout en haut, la jeune fille ne parvient pas à retenir ses larmes de joie. "Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça", lance-t-elle émue. Son ascension a duré cinq jours. Elle était accompagnée de son père et d'un ami de la famille.

Une histoire de famille

"Nous l'avons fait. Nous avons emmené la fille de mon meilleur ami au sommet d'EI Cap ! C'est incroyable", explique d'ailleurs l'ami de la famille. "Il n'y a pas eu de moment plus difficile que d'autres. Parce qu'à chaque fois, il y avait des étapes faciles, et d'autres très difficiles, et certaines moyennement faciles", poursuit Selah Schneiter. El Capitan est une histoire de famille chez les Schneiter. C'est là que le père de la jeune fille a rencontré sa mère. Selah veut désormais encourager son frère, de 7 ans, à suivre ses traces.