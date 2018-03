Quand Decathlon remarque que la hausse des ventes de cravaches correspond à la sortie de "Cinquante nuances plus sombres"

Interrogé sur le boom des ventes de cravaches, le community manager de la marque française a émis une hypothèse originale.

C'était dit sur le ton de la blague, ça s'est terminé en une analyse plutôt cocasse. Lundi 26 mars, un internaute interpelle sur Twitter la marque Décathlon, spécialisée dans la vente d'article de sport et de loisirs. "Les gens qui achètent des cravaches chez Decathlon alors qu'il y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit", lance-t-il sur le réseau social.

Quelques minutes plus tard, la réponse de Decathlon tombe. "Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir". Et là, stupeur : "Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de '50 nuances plus sombres'". Le community manager précise : "Et c'est même pas une vanne". Cinquante nuances plus sombres, sorti l'année dernière, est le deuxième opus de la triologie Fifty Shades, l'adaptation du bestseller érotique d'E.L James.

Une autre enseigne a tenu à rajouter son grain de sable. Leroy Merlin a précisé de son côté n'avoir "pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor".