Pouvoir vivre de son travail, se former et se loger… Ce que contient le plan du gouvernement pour "améliorer l'emploi des travailleurs saisonniers"

Contrer la pénurie de travailleurs saisonniers qui pèse sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie-restauration : voilà l'objectif du gouvernement qui dévoile une série de mesures pour y faire face.

Alors que sur 150 000 postes de saisonniers ouverts l'an dernier dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, seulement la moitié a été pourvue, le gouvernement annonce mardi 30 mai des engagements dans son "plan saisonniers" pour "améliorer l'emploi des travailleurs saisonniers dans le tourisme", qui génère "300 000 offres chaque année".

>> REPORTAGE. "Un recrutement à l'anglo-saxonne" : face à la pénurie de saisonniers, l'hôtellerie-restauration embauche sans CV

Face à cette pénurie, le gouvernement présente donc une série de mesures menée par les ministères du Travail et du Tourisme, et qui s'étale sur trois ans (2023, 2024, 2025). Ces "tensions de recrutement dans le tourisme et plus spécialement les hôtels, bars cafés et restaurants" ont vu le jour "depuis la fin de la crise sanitaire", indique le gouvernement.

Fidéliser les travailleurs d'une saison à l'autre

Ce plan a notamment pour objectif de fidéliser les saisonniers, alors que la moitié d'entre eux ne rempile pas d'une année sur l'autre. Le gouvernement veut donc leur proposer des contrats entre chaque saison. Le plan entend "mobiliser pouvoirs publics et branches professionnelles en tension" afin de "susciter une offre d’emplois adaptés pendant les périodes d’intersaison". Pôle emploi et les missions locales seront mobilisés pour proposer par exemple des contrats dans la restauration collective à ceux qui travaillent l'été dans les restaurants.

10 millions d'euros par an pour la formation

Parmi les engagements annoncés par le gouvernement, il y a aussi la formation : certaines courtes pour apprendre par exemple les bases de l'hôtellerie, d'autres plus longues. Elles doivent permettre aux saisonniers de monter en grade d'une saison à l'autre. Il s'agit d'"attirer les talents, les accueillir et les conserver en donnant à ces métiers de vraies perspectives de carrière et de développement", explique l'exécutif dans un communiqué.

Pour y arriver "une enveloppe de près de 10 millions d'euros par an sera spécifiquement dédiée à la formation des saisonniers". Cette année, ce dispositif sera notamment mobilisé pour former les recrues qui travailleront à l'organisation de la Coupe du monde de rugby, organisée cet été en France, et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Une plateforme pour regrouper les offres de logement

Le gouvernement annonce lancer en juin une plateforme internet qui regroupera toutes les offres réservées aux saisonniers, dont 1 300 chambres universitaires qui leur seront ouvertes dès cet été. L'objectif d'ici à 2025, c'est de rassembler 6 000 logements à destination des saisonniers, notamment dans des internats universitaires et scolaires lors des périodes de vacances. Le gouvernement veut aussi "encourager les propriétaires privés à mettre en location leur logement au profit des travailleurs saisonniers" par le biais d'un "d’un dispositif fiscal" dont l'exécutif ne précise pas les contours.

Des "guichets saisonniers" pour les aider dans leurs démarches

Ce "plan saisonniers" est un volet du "Plan Destination France" qui vise "à développer les guichets saisonniers, physiques ou dématérialisés" pour "aiguiller les démarches des saisonniers dans différents domaines". Ces guichets "doivent permettre un accès lisible et facilité aux informations" sur l'emploi, le logement et les possibilités de mobilité pour les saisonniers. L'été dernier, 57 d'entre eux existaient, répartis dans six régions, précise le communiqué du gouvernement.