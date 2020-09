Plaza Athénée : réouverture sous haute surveillance

C’est la première cliente depuis six mois pour ce célèbre palace parisien de l’avenue Montaigne, à Paris : le Plaza Athénée. Après des mois d’attente, cette fidèle de l’établissement ne voulait pas rater cela. "C’est d’abord l’excellence de plusieurs métiers réunis au même endroit. C’est l’image de l’excellence française", insiste Claudine Ponse. Depuis des semaines, c’est tout le personnel qui s’active. Lundi 31 août, pour la première fois, les 550 employés étaient réunis pour une photo de groupe.

5 millions d’euros de perte en six mois

Pour Cathy Mobungo, la gouvernante, tout doit être parfait notamment d'un point de vue sanitaire : "On a 69 points de contrôle." Le palace a enregistré 5 millions d’euros de perte en six mois. Seulement 20% de réservation ces prochains mois mais le directeur veut y croire. "De toute façon, Paris est une destination incroyable qui a tellement à offrir. C’est tellement la plus belle ville du monde, je pense que cela va repartir. Ce n’est pas possible autrement", insiste François Delahaye. Repartir en espérant que la clientèle étrangère sera bientôt de retour.