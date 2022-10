Pénurie de carburant : les vacanciers hésitent à prendre la route

Dans une résidence varoise, peu de réservations de dernière minute ont eu lieu en prévision des vacances de la Toussaint, mercredi 19 octobre. "Les réservations aujourd'hui, ce sont des réservations de personnes qui habitent à trois ou quatre heures de route, c'est-à-dire qui sont capables de venir de leur domicile à l'hôtel en un plein", détaille Frédéric Renard, directeur So Well- les Chênes verts. Des clients lui demandent s'ils vont pouvoir se ravitailler en carburant dans sa région.

Des réservations sont annulées

Certains hésitent à partir. "Nous avons dû arrêter tous les projets que nous avions à cause de cette pénurie de carburant. C'est vrai que ça nous pénalise", assure un homme. Les hôteliers ressentent les conséquences des grèves. "L'année dernière, on avait 50 % d'occupation sur les 15 jours de vacances, là pour l'instant, on est à 35 %", explique Vanessa Pagnoux, directrice Unique hôtel. Dans un camping, cette inquiétude est partagée et les réservations sont annulées.